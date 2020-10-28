文化部長李永得上個月21日宣布，「國際影音串流平台前導計畫」改由中央社辦理，但仍飽受外界質疑換湯不換藥，台灣警雁關懷協會理事長林冠勳今天質疑，中央社在昨天連發衛福部長陳時中分別對義大利、土耳其、南韓、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓的七篇媒體投書，「這不叫大外宣，什麼才是大外宣」？

文化部先前欲委託公視進行國際英語平台，卻遭董事爆料指文化部黑手介入公視營運，要進行「大內宣」，日前文化部宣布改由中央通訊社辦理「109年國際影音串流平台」的國際平台前導計畫。

面對外界質疑中央社恐上演「大外宣」，文化部長李永得日前表示，中央社雖然是國家通訊社，一直以來都是以新聞專業處理新聞，政府從來沒有干涉，「一個民主國家（的通訊社），怎麼會像共產黨變成大外宣？」

對此，台灣警雁關懷協會理事長林冠勳晚間在臉書表示，中央社昨天一天內，就連續發了衛福部長陳時中分別對義大利、土耳其、南韓、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓的7篇媒體投書，痛批「這不叫大外宣，那什麼是大外宣？」

(中時 )