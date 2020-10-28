國軍近日展開第四季「戰備月」操演，各式戰鬥直升機頻繁起降，街道上也有成列戰車通過，蔡英文總統今天要民眾放心，戰備周是例行的實兵演練，國軍的戰力強，不只是軍備上的強韌，也會是士氣上的強韌，「我對我們的國家很有信心！」

國軍第四季「戰備月」26日晚間展開，全國各作戰區都有大動作操演，驗證防務部署的可行性，連日來不少民眾都注意到天空有各式戰鬥機飛過的巨大聲響，陸地上也有戰車經過的隆隆聲，由於近來中共機艦頻繁擾台，引發外界關切。

蔡英文今天在臉書表示，這幾天，國軍各單位展開第四季戰備周的例行訓練，許多人都看到陸軍裝甲車、戰車等各式車輛奔馳在路上。「我要請大家放心，戰備週是例行的實兵演練，每一季都會進行一次，而且我們都看得出來，國軍的弟兄姊妹，真的很認真投入訓練」。

她也想藉這個機會謝謝大家，國軍的飛機在天上飛、裝甲車在路上跑，難免會發出聲響、帶來不便，但是絕大多數的國人，都理解國軍演訓的必要性，也都願意給予支持。更有人形容，這些聲音是「最安心的引擎聲」。

蔡英文表示，我們看到有學生在路邊舉牌，為演訓的官兵打氣，也看到民間企業發起活動，提供美食優惠來慰勞軍人軍眷。「當大家一起為國軍加油，我相信國軍的戰力強，不只是軍備上的強韌，也會是士氣上的強韌！」「軍民同心，我對我們的國家很有信心！」

(中時 )