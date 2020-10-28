等同央行的新加坡金融管理局（MAS）28日指出，受新冠疫情重創的星國經濟，受創程度比起以往的衰退更嚴重，衰退時間也更長，可能面臨「漸進但不平均」的復甦。

MAS在半年一次的總體經濟評估報告中表示，由於家庭與企業仍受到收入減損及不確定性加劇的牽制，接下來幾個季度的經濟復甦步調預料會溫溫吞吞。

而星國經濟的若干部門，尤其是旅遊相關行業及國內部分接觸密集的服務業，在明年底前回復到疫情前水準的機會渺茫，主要是星國經濟會面臨「漸進但不平均」的復甦。

MAS指出，鑑於邊界重新開放腳步「非常緩慢」，旅遊業還將持續遭逆風吹襲。考量到新加坡並無國內航班支撐，航空業復甦恐處於落後。即便推動綠色通道和旅遊泡泡有所進展，疫情再起及嚴格旅行措施當前，政府對重振跨境旅遊仍裹足不前。

至於須面對消費者的部門，因在第3季鬆綁社交距離限制有所起色，但此動能回溫情況到了第4季恐會弱化。

MAS報告也提到，新加坡就業市場的復甦可能「不平均且牛步化」。所謂的居民失業率明年料維持高檔，致使薪資增幅偏低。

MAS預期經濟動能在今年第4季會放緩，並重申貿工部之前提出的經濟預測，星國今年全年GDP將萎縮5％到7％。

MAS表示，通膨率可望在短期內從谷底回溫。2021年星國整體消費者物價指數（CPI ），預估在下跌0.5％與上升0.5％之間；核心CPI料介於持平及上揚1％。至於今年的整體CPI和核心CPI，可能雙雙在下跌0.5％與持平之間。

MAS再次強調，貨幣政策仍將持續寬鬆一段時間，「這能支撐星國經濟度過復甦脆弱的難關，確保中期物價穩定。」央行10月將新元名目有效匯率政策區間的斜率維持零，同時示意寬鬆貨幣政策立場再維持一段時間並無不妥。

(工商 )