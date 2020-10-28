廠商自行通報食藥署，其「溫士頓溫鎮炎膜衣錠600毫克」於測試中發現不純物含量超標，共16批、共180萬粒藥品要下架回收。(摘自食藥署)

衛生福利部食品藥物管理署今（28日）發布藥品回收訊息，藥商「溫士頓醫藥股份有限公司」主動通報抗風濕關節炎藥「溫士頓溫鎮炎膜衣錠600毫克」於安定性試驗中發現不純物含量超標，共16批、共180萬粒藥品要下架回收。食藥署已要求廠商應於109年11月16日前完成回收作業。

食藥署今於官網「商品回收專區」表示，由於藥商「溫士頓醫藥股份有限公司」在進行安定性試驗時，發現自家抗風濕關節炎藥「溫士頓溫鎮炎膜衣錠600毫克（ IBUPROFEN FILM COATED TABLETS 600MG "WINSTON"）」不純物含量超出原核准規格，主動通報食藥署。共16批，共180萬粒藥品要下架回收。

食藥署指出，「溫士頓溫鎮炎膜衣錠」主成分為IBUPROFEN，主要用於風濕性關節炎、骨關節炎、緩解肌肉骨骼發炎引起之疼痛。食藥署也呼籲患者切勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

食藥署表示，已要求廠商應於109年11月16日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。並通知各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

(中時新聞網)