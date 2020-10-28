網友貼出好友的錢包「自帶護體」，令他笑到不行。(圖擷取自爆廢1公社)

許多人剛買新東西都會特別呵護，深怕一個不小心就會破壞商品原樣。日前一名女網友發文指出，自己有位好友買了新錢包，但因為怕刮傷新品，出門時都會自備「外出盒」，將錢包放進去保護，讓同行友人笑到不行，更直說「光看就覺得累」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上表示，自己好友最近換了新錢包，雖然價格不貴，但對方非常喜歡所以相當珍惜，而剛好有人提醒她「包包雖然很好看，但要小心刮傷喔！」於是她便靈機一動，將錢包裝進盒子裡，只為保護錢包，避免被刮花。

而日前她和這位好友聚餐，等到要結帳時，好友突然拿出盒子並拿出錢包，讓在場好友都驚呆，一問之下好友才說明，因為怕刮傷錢包，現在都會帶著盒子出門，更說自己搭乘大眾運輸時也秉持著保護同樣的精神，「進火車站時，也是從盒裡拿出一半，感應完再快速收回」感受的出來她愛護錢包的決心。

原PO也忍不住吐槽「別拿那個盒子了，我們看著都覺得累」。但好友卻不甘示弱的說，「一定也有人這樣，我相信我一定不寂寞！」而許多網友也紛笑回「好累的感覺！」、「害我也想買一個」、「我覺得愛物惜物的心很好，這跟東西的價值多少無關，只是帶盒子真的太繁重了，建議防塵袋就好了啦」、「她本人高興就好，但是旁人看的很累哈哈」、還有網友一針見血的說，「那他為什麼不直接買盒子就好」。

(中時新聞網)