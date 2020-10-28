新一波疫情在歐洲炸開，法國、德國的新冠肺炎疫情確診數都創下近期以來新高紀錄，加上歐洲經濟仍未走出陰霾，歐股早盤隨即面臨大量賣壓，就算是經濟數據開始回穩的美國，也受到新一輪經濟刺激法案未能在選前過關，利多消息出盡，美股周三(28日)開盤大跌553.07點、以26,910.12點開出，VIX指數狂飆13.46%，逼近6月以來的高點。

截至台北時間28日晚間9點35分，道瓊指數下跌514.67點或1.87%、暫報26,948.52點；標普500指數大跌62.83點或1.85%、暫報3,327.85點；那斯達克指數下跌230.91點或2.02%、暫報11,200.44點。4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google母公司Alphabet，以及微軟、Netflix等科技股全面走跌，電動車大廠特斯拉股價也走跌2.35%。

費城半導體指數下跌45.22點或1.97%、暫報2255.69點，即將發表新品的AMD股價走跌近1%，，Nvidia股價重挫2.44%，英特爾股價逾1%。走跌台積電ADR股價則是走跌1.61美元或1.86%、暫報85.10美元。

受到歐洲疫情復燃衝擊，美元指數走升0.65%、盤中最高一度來到93.6。金價則是遭到投資人獲利了結拋售，期貨價大跌近2%，目前盤踞在1880美元區間震盪。

(中時新聞網)