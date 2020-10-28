台達電不畏新台幣升值影響，獲利依舊亮晶晶，毛利率達31.94％、與第二季的歷史新高水準相近，營益率更以13.45％創下歷史新高，營業利益104.47億元，比起去年同期來說幾乎倍增，稅後獲利則以83.9億元創歷史次高，EPS達3.23元，若不計去年第二季的一次性業外帳上獲利，第三季是台達電光憑本業所創下的歷史最高獲利紀錄，前三季EPS也以6.95元創下同期歷史最佳。

(工商 )