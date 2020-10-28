台達電第三季獲利亮晶晶 21:402020/10/28 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台達電不畏新台幣升值影響，獲利依舊亮晶晶，毛利率達31.94％、與第二季的歷史新高水準相近，營益率更以13.45％創下歷史新高，營業利益104.47億元，比起去年同期來說幾乎倍增，稅後獲利則以83.9億元創歷史次高，EPS達3.23元，若不計去年第二季的一次性業外帳上獲利，第三季是台達電光憑本業所創下的歷史最高獲利紀錄，前三季EPS也以6.95元創下同期歷史最佳。 (工商 ) #台達電 #元創 #歷史新高 #EPS #歷史 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 塑化發威 台達化創逾20年新高 04:102020/10/28 證券．權證 《半導體》華邦電8月每股賺0.02元 08:522020/10/28 財經 《電子零件》台達電前3季每股賺6.95元 17:222020/10/28 財經 台積零股買氣熱 日增逾一倍 04:102020/10/28 證券．權證 台積電美籍副總曹敏 歸化為台灣人 13:512020/10/28 財經 螞蟻上市、雙11雙喜臨門 阿里巴巴股價創歷史新高 11:152020/10/28 財經 熱門股－台達電 法人按讚股價漲 04:102020/10/28 證券．權證 《半導體》超微併賽靈思搶市占 台積電進補有望 11:422020/10/28 財經 《盤中解析》大咖沉潛 小兵留守 11:082020/10/28 財經 《類股》外資揮刀 欣興、南電腿軟 11:422020/10/28 財經 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 新一波疫情燒歐洲！經濟復甦恐急凍 金價、國際油價全重挫 - 財經 散戶搶台積電太早了？專家：出現4大烏雲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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