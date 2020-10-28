台灣大哥大旗下台固媒體日前在花蓮推出OTT TV服務，NCC於28日委員會議決定，將針對該服務屬於有線電視還是OTT TV服務，召開專家學者諮詢會議並舉辦公聽會，開業界先例。

台固媒體副總經理李南玫日前表示，該服務與其它電信業者進行跨業者合作，其實都是產業自然發展趨勢，希望主管機關可以開放態度來看新的經營模式及型態。

李南玫強調，有線電視、IPTV、OTT TV跨業合作的經營趨勢已經出現，為促進視訊產業數位轉型，下一階段的法制整備非常重要，包括在電信管理法增修條文 、另立專法例如平台法，或者廣電三法修正案儘速通過。電信法已率先改以平台式管理而有了「電信管理法」，但視聽產業仍停留在垂直式的管理，當務之急應先進行法律鬆綁，朝向擬定一個平台法，完整描繪匯流五法的架構。

NCC副主委表示，先前NCC已就台固媒體在花蓮的服務，從是否提供80個頻道、寬頻上網與頻道是否搭售、行銷區域的機上盒是否採開放、有無綁定IP限定區域，查核前認為確實這五項服務都有提供，但查核後已無提供80個頻道、亦無頻道銷售及綁定IP限定區域等情事。

NCC目前認為台固媒體所提供的服務介於有線電視跟OTT TV之間的模糊地帶，所以需要廣徵專家學者與業界意見，界定並釐清有線電視（CATV）、多媒體內容傳輸平台服務（MOD）跟網際網路視聽服務（OTT TV）的服務範圍，NCC強調，此事牽涉產業秩序，如果沒界定清楚，可能會發生大亂鬥與大併購現象，包括業者可能透過這項服務進入對方市場叫陣，或者沒有行動網路的業者可能會被併購。

(工商 )