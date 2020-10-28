經濟部表示，截至目前，已超過2,289萬人領取振興三倍券，占符合領取資格者96％以上，以目前民眾請領回饋平均消費近6,000元評估，預估振興三倍券整體創造的商機，將超過當初預估的1,000億元。

經濟部指出，三倍券的領用至12月31日，預期領用率可再提升，各部會推出的振興券使用率也達到六至七成以上。

行政院會29日將聽取經濟部報告 「推動振興消費措施現階段成果」，行政院發言人丁怡銘28日表示，從經濟部統計處近期公布的調查顯示，零售業7月終止連續五個月負成長，8、9月創下歷年同月新高；餐飲業從7月份減幅縮小，9月也創下歷年同月新高，而主計總處公布，今年上半年我國經濟成長率為0.78％，預測全年經濟成長率1.56％，是亞洲四小龍唯一正成長，從以上數據，在在顯示出各部會推動的振興消費措施已有顯著成果。

報告表示，在疫情趨緩後，各部會推出振興消費措施，地方政府及店家也紛紛提出加碼活動響應，在公私部門通力合作下，共同加速台灣內需市場復甦，讓許多內需型服務產業得以營收成長，又快又有效。

反觀鄰近國家，媒體報導日本政府4月啟動總額約12兆日圓每人發放現金的補貼措施，但有些民眾卻將其存起來，並未充分用在消費上，7月零售業銷售額仍低於疫情前水準，補貼措施成效不彰。對照在振興三倍券規畫初期，國人或有支持發放現金等不同的聲音，但事實證明，以振興三倍券等振興消費措施，取代發放現金，確實發揮了振興經濟的效果。

報告指出，振興三倍券自7月15日開放領券以來，民眾相當踴躍支持，許多商圈及店家配合政府響應，祭出加碼優惠帶動消費，業績成長超有感，為把握三倍券的加碼優惠，許多小店家也都再流通使用，充分發揮加乘效果。

(工商 )