藥華藥（6446）仲裁風暴未息，AOP公司28日發文表示已寄發帳單，要求藥華藥支付1.43億歐元（約48億台幣）；藥華藥晚間再度澄清指出，擬提出撤銷仲裁判斷（簡稱撤仲），預計官司至少要3年半，因此，目前仲裁金額為不確定，沒有認列問題。

此外，藥華藥也強調，治療真性多紅血球症（PV）新藥P1101，是由藥華藥發明並擁有專利，AOP Orphan於2009年9月僅取得藥華藥在歐洲骨髓增生性腫瘤（MPN）的授權，負責完成藥華藥專利藥品的臨床試驗，包含第I／II階段及第III階段臨床研究，以證實P1101在PV患者上的應用，並且遞交藥品文件。

由於整個P1101的藥品研發及生產品質認證均為藥華藥完成並提供資料。AOP取得歐洲藥物管理局的核准是雙方密切合作之結果，如發生送件延誤以及藥品供應無法即時給病人乃雙方共同的責任。因AOP獲仲裁判斷案，藥華藥不排除對AOP提出相對遲延的賠償。

AOP Orphan創辦人兼首席醫療長Rudolf Widmann表示，國際商會（ICC）的判斷將可彌補AOP在取得治療真性多紅血球症（PV）新藥BESREMiR，在歐盟的核准上的遲延，以及對罕見及慢性造血疾病所苦的PV患者所造成的延宕。由於國際商會判斷已確認AOP與藥華藥間的合約仍然有效，因此，該公司有權要求藥華藥支付約1.43億歐元的賠償金，AOP已寄發帳單，要求藥華藥支付賠款。

藥華藥表示，按國際仲裁案的通例，仲裁判斷若有嚴重瑕疵，該公司將向當地法院提出撤銷仲裁判斷歷程總需至少3年半，故仲裁金額不確定，沒有認列問題。

再則，AOP如欲在台執行ICC仲裁判斷，因ICC仲裁判斷為一外國仲裁判斷，AOP應先依我國仲裁法第47條，向法院聲請裁定承認ICC仲裁判斷。相關法院裁定可提起抗告、再抗告等以為救濟。若要強制執行，藥華藥法務長經諮詢台灣仲裁專業律師後確認，需要經過台灣法院民事三審定讞後才能執行。

(工商 )