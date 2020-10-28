11風場拚環評 搶2026區塊開發門票 21:492020/10/28 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部能源局近期將召開離岸風電區塊開發規則第三次說明會，預計年底公告2026年風場開發細節。由於區塊開發併網量大，因此有11座新風場遞交環評審查資料，預計總容量超過17GW，讓區塊開發競爭白熱化。 經濟部能源局日前透露2026至2035年之間離岸風電區塊開發將在年底公告競標規則，並且訂出每年1GW的併網容量，總計釋出10GW的併網容量來競標，而第一期的2026至2030年，最快明年或後年就會進行競標，因此風電開發商都積極備戰。 (工商 ) #區塊開發 #併網 #GW #競標 #風場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化市東區擴大都市計畫審了12年 縣府劃4區塊分階審查求突破 19:142020/10/28 寶島 開發新市鎮 五租稅優惠齊發 04:102020/10/28 金融．稅務 Audi全數位虛擬後視鏡 科技創舉引領純電生活圈 10:052020/10/28 汽車情報-汽車新聞 健保資料AI應用 12團隊展成果 04:102020/10/28 生活新聞 用電大戶不挺綠電 環團痛批 04:102020/10/28 財經要聞 中市府標售精華地進帳300億 段緯宇批「腰斬」出售圖利財團 18:292020/10/28 政治 遠雄悅來攜海洋公園參加ITF 最低41折 19:212020/10/28 旅遊 財政部督軍 六公股行庫將申請財管2.0 04:102020/10/28 金融．稅務 林口號召全民大掃除 強化登革熱防治工作 19:462020/10/28 生活 衝刺雙11 網家抽股票等值現金 04:102020/10/28 產業．科技 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 新一波疫情燒歐洲！經濟復甦恐急凍 金價、國際油價全重挫 - 財經 散戶搶台積電太早了？專家：出現4大烏雲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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