經濟部能源局近期將召開離岸風電區塊開發規則第三次說明會，預計年底公告2026年風場開發細節。由於區塊開發併網量大，因此有11座新風場遞交環評審查資料，預計總容量超過17GW，讓區塊開發競爭白熱化。

經濟部能源局日前透露2026至2035年之間離岸風電區塊開發將在年底公告競標規則，並且訂出每年1GW的併網容量，總計釋出10GW的併網容量來競標，而第一期的2026至2030年，最快明年或後年就會進行競標，因此風電開發商都積極備戰。

(工商 )