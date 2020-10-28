為改善高噪音車輛擾寧問題、提升居住環境品質，環保署推動「聲音照相」科技執法，35套系統預計在明年1月1日上路，於全台18縣市加入執法。環保署強調，原廠車、原廠特仕車、具高馬力的性能車、與使用認證管改裝的汽機車輛，並不會輕易發生噪音超標狀況，主要還是看駕駛是否有刻意低檔加速等不當操駕行為，與過去的標準相同。

未來除不當操駕的超標車輛將遭以噪音管制法開罰1,800至3,600元罰鍰外，據照片比對後，不當改造車輛也將限期改善。28日環保署舉行聲音照相系統測試會，分別向媒體與車友團體展示設備精確度及公正客觀性。

空保處處長蔡孟裕表示，為完備聲音照相法律授權，環保署刻研修「機動車輛噪音管制標準」及「使用中機動車輛噪音管制辦法」。在先前2次法規研商會中，部分車友及車輛團體提出相關疑慮，包含如何確保聲音照相系統準確與公正性、如何避免環境噪音干擾等問題。為釐清疑慮，環保署於國家級噪音法規實驗室實地情境演練，讓各界瞭解聲音照相系統如何驗證、如何進行背景噪音修正及如何篩選高噪音車輛等程序，強調與既有使用麥克風收音的手動監測結果相同。

聲音照相系統由判別噪音的麥克風、校正風阻等環境干擾的風速計、紀錄前後三秒周邊環境的魚眼攝影機、與車牌辨識攝影、與控制箱體等設備組成。環檢所所長顏春蘭表示，過去既有的手動監測能受民眾信服，即是因為每個環節都經過嚴密調校，新加入的監測系統也會是如此，將有三重認證，一再進行比測以確保系統的準確與公平。

(工商 )