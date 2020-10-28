曾是知名的童星「糖糖」（本名蔡亞臻）本月18日，乘坐於39歲楊姓丈夫機車後座，一同停等紅燈時，遭後方的60歲李姓男廂型車追撞，楊男丈夫先被撞飛到分隔島附近，後座的糖糖則被捲入車底送醫不治，李姓駕駛也依過失致死罪嫌移送，糖糖意外過世，當年曾與她合作的《又見郵差來按鈴》的謝祖武噩耗後，相當痛心。

糖糖於18日下午1時許，乘坐丈夫的機車行經新莊化成路與五工一路時，突然遭後方的休旅車追撞，前座的丈夫當場被撞飛至分隔島，糖糖則是慘遭捲入車底，送醫後不治身亡，而休旅車駕駛事後則稱：「剎車失靈之故，才釀禍。」

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據《東森新聞雲》報導，糖糖2歲時就開始拍攝廣告當童星，她累積的作品不少，最為人熟悉的便是與夏靖庭一同拍攝的「豐年果糖」，而這一支廣告也讓糖糖就此打開知名度，但成年後的她便淡出螢光幕。而過去她曾與謝祖武一起合作拍攝《又見郵差來按鈴》，糖糖在劇中飾演他的「姪女」，謝祖武得知噩耗後，透過經紀人表示：「已經很久沒有聯繫，回憶過往拍戲，她是個很能忍耐抗壓性很高的童星，聽到這樣的噩耗很難過倍感痛心，人間殞落的一顆星轉換成天上閃耀的星，緬懷節哀。」

而整起車禍後，肇事李男向警方供稱其車輛煞車失靈才會釀禍，但警方根據監視畫面，研判李是誤將油門當煞車猛踩才會肇事，警詢後依過失致死罪嫌移送；肇事原因有待警方進一步釐清，如今，糖糖的意外過世，也讓這支「豐年果糖」廣告成絕響，讓人不捨。

(中時新聞網)