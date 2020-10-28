世界貿易組織（WTO）即將選出新任秘書長。由紐西蘭駐WTO大使沃克（David Walker）等3位代表組成的「三人小組」（troika），在徵詢160多個國家駐WTO代表後，28日提議由奈及利亞前財政部長奧孔喬-伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala），接替今年8月離任的巴西籍秘書長阿茲維多。奧孔喬-伊韋阿拉將成為WTO成立25年來首位女性秘書長，也是首位來自非洲的秘書長。

獲得三人小組提議，並不意味奧孔喬-伊韋阿拉馬上勝選，但已為她出任秘書長一職鋪平了道路。不過最終仍需世貿164個成員取得共識才行。奧氏的競爭對手─南韓通商交涉本部長俞明希，似乎將力拼到最後。

韓聯社報導，若一位候選人具壓倒性優勢時，WTO可以建議另一位候選人退選。若雙方差距不大，WTO將進入爭取協商一致推舉一人的最後程序。南韓政府認為，兩位候選人差距不大，WTO勸退的可能性也不大。

韓聯社稱，在最終磋商過程中，美國、中國、歐盟等影響力大的國家是否表態反對，也很關鍵。跡象顯示美國支持俞明希，但由於川普政府大舉推行違反WTO精神的貿易保護政策，仲裁貿易爭端的WTO上訴機構，也因美國反對而停擺，美國的支持反而引起部分會員國反感。

在WTO與美國分庭抗禮的中國尚未表態支持誰。若美、中分別支持南韓和奈及利亞人選並互相反對另一方，秘書長選舉可能久拖不決。

(中時 )