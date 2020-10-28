范冰冰同框溫碧霞零修圖照曝光，身材殘酷現形。(取自微博)

溫碧霞一身花瓣禮服上下齊露，大秀纖細好身材。(取自微博)

39歲大陸女星范冰冰走出逃稅風波，成功復出，不僅參與好萊塢新片《355》即將上映，近來她更身穿各式華服，出席各大活動，宣告昔日的「紅毯女王」回來了！然而她今（28日）出席深圳時裝周某品牌紅毯，卻罕見被「艷壓」，被說身材慘輸54歲的香港美魔女溫碧霞。

范冰冰今日現身時裝周紅毯，選擇穿上清新的綠色禮服，大走甜美少女風，整個人膚白貌美閃閃發光，也不免被拿來與場上另一位性感女神溫碧霞比較一番。只見范冰冰沒了修圖軟體的幫助下，豐腴身材外加水桶腰全現形，更襯托出溫碧霞的身材纖細。

范冰冰同框溫碧霞的零修圖照片，當然也引發網友熱議，「兩大美人，溫碧霞居然這麼嬌小」、「裙子有點顯胖」、「哈哈哈哈，看著她還比較像楊貴妃」、「還沒溫碧霞身材好」、「不說臉的話，身材跟溫碧霞真是沒法比，但是說臉也沒用，相差十幾歲吧」、「我還是喜歡範冰冰」。

其實范冰冰、溫碧霞除了都是演藝圈美女代表，兩人還都演過美到禍國殃民的妲己一角，溫碧霞是在2001年港劇《封神榜》飾演妲己，范冰冰則是分別在2006年電視劇《封神榜之鳳鳴岐山》、2016年電影《封神傳奇》飾演過，兩代妲己各有各的美。

(中時新聞網)