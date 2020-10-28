10月20日，一架美國海軍F/A-18E超級大黃蜂(SuperHornet)戰機在訓練飛行時墜毀，飛行員及時彈射，就在他落地後等待救援期間，旁邊的彈射椅把飛行員滑平板的模樣給拍攝下來。

航空學家(The Aviationist)報導，這架F/A-18E從加州勒莫爾海軍航空站(NAS Lemoore)出發，預計前往優越谷(Superior Valley)進行訓練任務，不料卻在飛行後不久,就墜毀在中國湖武器測試場(Naval Air Weapons Station China Lake)，所幸飛行員屁股下的Mk14型彈射椅成功發揮作用，飛行員安全降落。

這張彈射椅還有自動攝錄功能，於是把飛行員在降落後的動態都紀錄下來，並立即傳給美軍基地以方面搜救，而飛行員等待救援的照片被馬丁貝克公司在臉書上分享，就看到飛行員頭盔還沒有脫，手上正在使用類似平板電腦的電子資訊裝備。

彈射椅製造商馬丁貝克公司(Martin.Baker)打趣的詢問網友，如何幫這張照片寫個有故事的標題。有些網友替馬丁貝克打廣告：「這趟飛行無法安全時，需要我們馬丁·貝克彈射椅系統」、「當飛行不順利時，更需要馬丁貝克彈射椅」

但更多的網友是猜測飛行員在做什麼，比如「給老婆：我們的晚餐會稍微遲到」、「我來谷歌一下，修理廠在哪裡？」、「波音客服中心嗎？是的，我的飛機有一些小問題，現在墜毀了」、「 這裡有隻稀有的神奇寶貝要抓」....

根據飛行員頭盔上的標誌，這位飛行員屬於美國海軍第14戰鬥打擊中隊(Strike Fighter Squadron 14（VFA-14)，母艦是史坦尼斯號(USS John C. Stennis )。

電影《太空先鋒》的一段情節，葉格駕駛的NF-104墜毀。(圖/the aviationist)

《航空學家》還聯想到，這張墜機照片，很像1983年電影《太空先鋒》(The Right Stuff)當中的著名場景，該場景描述了航空傳奇人物查克·葉格(Chuck Yeager)遇到的一次事故，電影的劇情是，他在面臨生死一瞬的墜機事故後，仍然從容的等待救援人員前來。

1963年12月10日那天，葉格駕駛著火箭推進的NF-104A星際式戰鬥機，試圖測試這款追求高空飛行的訓練機，但是飛機在10萬英呎高空失去控制，之進入了水平螺旋墜落狀態，葉格用盡一切努力使飛機恢復原狀都告失敗，只能在8500英呎高度彈射。

在彈射之際，當座椅分離的過程中，他被彈射椅的火箭噴焰燒傷臉部，甚至點燃了幾根降落傘繩，葉格在劇痛之中，仍然努力操縱傘繩而平安降落。之後葉格住院兩週，所幸在經過一段痛苦的療程後，這場事故沒有在葉格臉上留下明顯痕跡。

《太空先鋒》2700萬美元的製作成本，僅獲得2100萬美元的票房，雖然不賣座，但是電影的評價相當高，1984年奧斯卡獎上，獲得8項提名，與4項大獎。2013年被在美國國會圖書館收錄為重文化歷史上的重要電影。

(中時新聞網)