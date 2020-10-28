台東縣警察局大武分局舉行新卸任分局長交接布達典禮，由高雄市政府警察局刑事警察大隊行政組組長蔡培元陞任。

台東縣警察局長趙瑞華表示，新任大武分局長蔡培元是中央警察大學58期、中央警察大學警政研究所碩士畢業，曾任職高雄市政府警察局外事科警務正、刑事大隊偵查組組長，本次由高雄市政府警察局刑事警察大隊行政組組長陞任。

典禮中趙瑞華對蔡培元誠摯表示恭喜之外，也期許他能發揮專長，在治安方面著重南迴4鄉的特殊性，如高價農產品、珍貴樹種防竊及獨居老人反詐騙工作等，在交通方面致力交通順暢及行車安全，領導所屬共同努力。

本次卸任分局長曾有慶榮調新竹市警察局第3分局分局長，曾有慶在大武分局服務約2年2個月，任內積極推動治安、交通、服務等3大警政工作。

曾有慶也因應台9線南迴公路進行拓寬工程及草埔隧道啟用，帶領所屬加強交通安全宣導與交通執法，戮力疏導中秋、國慶等連續假期龐大車潮，有效降低南迴公路沿線部落交通事故發生。

趙瑞華肯定曾有慶對台東治安、交通的貢獻，相信他到任新職後必定能更上一層樓。

(中時 )