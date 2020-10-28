氣象局指出，今晚起東北風增強，北台灣雲量開始增多、降雨機率提升，明天（29）各地清晨低溫約19至22度。(氣象局提供)

氣象局表示，今天（28日）白天大氣環境穩定，僅東半部地區、基隆北海岸及大台北山區及午後中南部山區有零星降雨，其於各地陽光露臉，高溫約28至32度。不過今晚起東北風將增強，北台灣降雨機率提升。熱帶性低氣壓有機率在明天生成第19號颱風「天鵝」。

氣象局指出，今晚起東北風增強，北台灣雲量開始增多、降雨機率提升，明天（29）各地清晨低溫約19至22度。受東北風影響，大台北地區及東半部地區雲量變多，需注意不定時有局部短暫陣雨，天氣變化較大。新竹以南天氣仍是多雲到晴為主，午後中南部山區有零星短暫陣雨

氣溫方面，北東地區因雲量較多，高溫落在24至28度，中南部陽光露臉機率仍高，高溫可達到30度左右，但日夜溫差較大，早出晚歸應注意氣溫變化。

「天氣達人」彭啟明表示，除了明後天（29-30）兩日降雨增多，周五（29）起降溫會較明顯，台北低溫來到20度，空曠處恐下探16-17度。「北部很有感！」請民眾要注意保暖，不過中南部大概只會下降1-2度而已。

熱帶性低氣壓（TD22）有發展為輕度颱風的趨勢，預估今晚至明天就會發展成為第19號颱風「天鵝」。(氣象局提供)

另外，氣象局指出，目前第18號中度颱風「莫拉菲」，已經登陸越南，對台無直接影響。不過，熱帶性低氣壓（TD22）有發展為輕度颱風的趨勢，彭啟明指出，預估今晚至明天就會發展成為第19號颱風「天鵝」。

另外，下周又可能會有一個颱風生成，且該擾動路徑預測離台灣較近，變數較大，可能對台灣帶來影響。由於台灣東南部受到海面上受到東風與西南風吹拂，形成一個「大低壓窩」，未來每周仍有機率生成1至2個颱風，要持續追蹤。

(中時新聞網)