大江（8436）受惠歐洲與美國市場保健品開拓頗有進展，降低新冠情和中國市場成長趨緩的不利因素，28日率先公布經會計師核閱後的前三季合併稅後盈餘達13.9億元，雖然年衰退13.51％，但EPS仍以稀釋後的11.64元穩坐美容保健品族群獲利王寶座。

獲利表現優於預期的大江，第三季稅後盈餘4.94億元，年成長率37.01％，EPS達4.17元；該公司累計前三季營收61.68億元，年減14.8％，毛利率44.49％，營業淨利15.21億元，合併稅後盈餘13.9億。

大江9月因調整機台影響，單月營收6.44億元，創下近七月低點，第三季營收也呈現季減，但法人認為，在調機影響降低下，10月後營收應可恢復較正常水準，第四季營收還是朝全年高峰挺進。

大江表示，新的S12廠7月初已完成最高速的產線架機，每月最大產能可達1,200萬瓶，並搭配後段德國最先進的包裝線，但初始裝機的後段包裝無法跟上，導致效益不如預期，目前已由公司在9月間進行調機，預期10月因調機已近尾聲，對營收影響將降低。

目前大江除了持續拓展歐美保健品市場外，大陸市場的業績也緩步加溫，加上該公司因應新冠疫情商機，開發的快速病毒掃描機QVS-96病毒檢測機，已取得FDA的許可，東南亞、香港等地業績將逐步發酵中，法人預估該公司全年EPS將由15元起跳。

(工商 )