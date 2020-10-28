時序入秋天氣轉涼，是很多人喜歡的季節，但眼科醫師神經繃得很緊，因為秋冬是急性青光眼好發季節，8小時內沒處理好，就可能失明。

三軍總醫院眼科主任呂大文說，秋冬是急性青光眼好發季節，「最近我們每個禮拜都有急性青光眼病人來急診。」他提醒民眾，如果視力突然變模糊，晚上看燈光會出現彩虹似的光暈，以及眼球脹痛、發紅，頭痛，噁心想吐，就可能罹患急性青光眼，這型青光眼常被誤以為是偏頭痛、腸胃炎或高血壓，因而延誤治療，「急性青光眼可怕之處在於，可能一覺醒來就喪失視力。」

青光眼無法治癒 位居失明原因的第2名

什麼是青光眼？青光眼是一種持續惡化且無法治癒的視神經疾病，通常和眼壓異常有關，台北長庚紀念醫院眼科主任陳賢立醫師表示，人眼的水晶體前方與角膜中間，充滿了房水液，提供眼睛組織營養；房水排出的地方叫隅角，也就是眼球的排水管，當隅角排水功能出問題，造成過多的房水在眼球內蓄積，就會導致眼壓升高，壓迫視神經，對視力和視野造成不同程度的傷害，嚴重時導致失明，「青光眼位居失明原因的第2名，」亞洲人罹患青光眼後，有25％失明機率。

呂大文說，青光眼分急性及慢性，急性的「隅角閉鎖型青光眼」來勢洶洶，突然病發，出現眼睛劇痛、視力模糊、眼壓急速上升、頭痛，或噁心、嘔吐等腸胃不適的病癥，如果沒有及時就醫就有失明的可能；慢性的「隅角開放型青光眼」病發初期完全沒有症狀，視力仍維持正常、眼睛不痛不紅，讓人不曉得防範，病人常到末期視力感到模糊或視野縮小，到醫院檢查才發現視神經已嚴重受損，「急性青光眼是視力的殺手，慢性青光眼則是視力的小偷。」

青光眼不一定是眼睛不舒服，頭痛、噁心嘔吐也是青光眼的症狀。圖／台灣青光眼關懷協會提供

「急性青光眼跟季節有密切關係，秋冬好發，」呂大文說，秋冬晝短夜長，晚上時瞳孔會放大後頂住隅角，造成隅角閉鎖，房水排不出去。加上秋冬容易感冒，感冒藥多是副交感神經阻斷劑，吃藥後瞳孔更大，更影響房水排出。他提醒，急性青光眼東方人較常見，容易發生在160公分以下、有100～300度遠視的女性，這樣的女性要留意。

眼壓只是指標之一 視野變小、看東西霧霧的，都要小心

呂大文表示，眼壓升高是青光眼最顯而易見的症狀，正常成人的眼壓範圍約在10～21毫米汞柱（mmHg），眼睛每天大概分泌3.5毫升的房水液，如果排出少於3.5毫升，眼壓就會增高，壓迫眼內組織，其中視神經最容易受高眼壓壓迫，造成視神經損傷而發生視力障礙、視野出現缺損。

不過他指出，眼壓只是指標之一，不是所有青光眼病患眼壓都高，台灣有1/3青光眼患者為「正常眼壓青光眼」，眼壓正常，但有其他因素造成青光眼典型的視野缺損跟視神經損壞。通常視神經損壞約60％後，視野缺損的問題才會顯現，在這個之前可以透過「眼底光學斷層檢查（OCT）」提早發現青光眼。

青光眼會造成視野逐漸變小、缺損，持續惡化有失明的可能。圖／台灣青光眼關懷協會提供

呂大文說，初期患者要避免惡化，末期患者則要維持視覺功能，將眼壓控制在安全範圍內，避免持續傷害視神經與視力狀況。治療方式第一是藥物治療，透過不同藥理機轉達到降眼壓的目的；或是利用雷射幫助房水排出，達到降壓的效果，當藥物以及雷射兩種治療方式都無法有效降眼壓，為避免傷害視神經，可以考慮手術治療，手術方式有小樑網切除術、青光眼導管植入術、小樑網切開術以及隅角切開術等。但手術治療的目的跟藥物治療一樣，都是阻止視神經持續損傷，減緩惡化的速度，「已經損傷的視神經無法恢復，被破壞的視力狀況也無法挽回。」

直系血親曾患青光眼、高度近視都是高危險群 宜定期檢查預防青光眼

青光眼只要能及早發現與治療，控制病情，仍能維持可用的視力，不至於走到失明這一步。什麼人容易罹患青光眼？陳賢立表示，眼壓值較高、年齡超過40歲、有青光眼家族史、高度近視，或遠視加白內障患者，以及血壓偏低且手腳冰冷者、長期使用類固醇、眼睛受過外傷、有虹彩炎、眼內腫瘤和眼內出血病史者，都是高危險群，要特別小心青光眼。

呂大文進一步指出，直系血親患有青光眼的人，罹患青光眼的機會比一般人多7～9倍；高度近視也是一個重要因素，這個族群因為眼球軸長被拉長，血液的支配就不夠，可能造成營養不夠而損壞視神經。

青光眼自我檢測表。圖／呂大文醫師提供

熬夜是大忌 勿牛飲湯湯水水 也不宜看悲劇電影

青光眼病患在日常生活中需注重保健，呂大文說，一口氣喝下大量湯湯水水，水份進身體循環，包括眼球，但隅角來不及排水就可能讓眼壓升高，因此攝取水份應慢，一次100cc左右，切勿短時間攝取大量水份。

另外也不要熬夜，正常情況下，人體一天大概產生3.5cc房水，大部分都在白天產生，晚上產生的只有白天的50％～60％，如果熬夜，房水液的產生就跟白天一樣多，生產過剩，眼球來不及排出，眼壓會高起來，「病人熬夜隔天量眼壓，眼壓都偏高，屢試不爽。」

「不要在暗室看悲劇電影也是青光眼患者要注意的地方，」呂大文說，青光眼患者處於光線昏暗的場所比如電影院，瞳孔會放大讓隅角變窄，影響房水排出；悲傷的劇情讓人流淚，使眼壓飆高，容易引起急性青光眼。

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(中時新聞網)