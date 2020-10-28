美國民主黨總統候選人拜登之子杭特近日如滾雪球般被爆出「電郵門」、「不雅影片」等串醜聞，美媒曝光的最新錄音檔顯示，他還親口承認自己的生意夥伴、前香港民政局長何志平是「中國間諜頭子」，甚至還提到了自己的父親。對此，資深媒體人尹乃菁高度懷疑這是假新聞，並提出3點理由。

右翼媒體《國家脈動》（National Pulse）報導指出，先前主流媒體宣稱，韓特的筆電硬碟是偽造的、拜登父子皆未涉入與陸相關的刑事調查或商業交易，如今上述說法都遭到推翻。拜登先前聲稱，他對韓特的海外生意並無瞭解，他在22日的最後一場辯論會上，也強調沒有從中國大陸賺錢。

對此，尹乃菁28日在政論節目《少康戰情室》中表示，川普陣營爆出來的料，特別是《國家脈動》說杭特拜登在錄音檔裡面提到，跟中國大陸做多少生意，「我高度懷疑，那是一個假新聞，是製造出來的」。

尹乃菁也提出3點理由分析：

第一，如果它裡面有任何一點真實性的話，不管是《紐約時報》、《華盛頓郵報》，還是美國的主流媒體，應該是會跟進的，但是完全沒有報導。

第二，《美國脈動》是一個自媒體，上它的網站去看，平常就是剪剪貼貼一些新聞，尹乃菁還質疑，這個媒體是否有能力去得這樣的錄音檔。

第三，錄音帶本身太奇怪了，就像是一個招供的自白一樣，講得非常完整，尹乃菁也說，「他幹嘛，他在跟誰講，所以這都太詭異了」。

(集團連線報導)