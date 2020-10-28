王宇婕近年在戲劇表現亮眼，28日她錄影《請問你是哪裡人》前受訪，日前八點檔《炮仔聲》殺青後，她回歸忙經營副業、接代言，一路將忙到明年初，坦言之前1年8個月拍八點檔，很多事情沒能好好處理，剛好今年可以做些「私人計畫」，讓人驚訝是否和穩交9年的會計師男友有好消息？她隨後笑說「但不是生小孩」。

今年39歲的王宇婕，對於婚事抱持順其自然態度，且和男友沒避孕，若有了就會結婚，「有小孩我會開心，也不一定要有」，她曾想過要凍卵，但認為凍卵最佳年齡應在30歲左右，如今已打消念頭，「凍卵子宮也要健康才行，天時地利人和，如果上帝要給就會給，所以不考慮凍卵了」，且看到很多小孩被遺棄，她也不排斥領養小孩，「結婚是為了小孩，考慮領養就會結婚」。

王宇婕去年與知名髮品推聯名商品，近期也將進行改版，花許多時間調整香味，此外代言商品也要做開箱影片，她直說「真的很欣賞網紅，哪來那麼多時間做那麼多東西」，她思考「可能演員習慣，有人丟劇本，長期別人幫妳弄」。

由於長期拍八點檔，王宇婕坦言沒時間好好旅行，今年底希望安排家族旅遊去露營，但媽媽似乎意願不高，認為住飯店比較舒服，她笑說就是想體驗露營「什麼都不能做，只能坐在那邊烤東西、聊天喝酒」。至於接下來新戲規劃，王宇婕透露不是八點檔，但要等明年上半年。

(中時 )