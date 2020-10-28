針對黃國昌臉書披露七張蔡衍明董事長微信群組截圖，中天新聞表示，從截圖內容可見，蔡衍明董事長表達個人意見，在2018、2019年間，對蘇貞昌曾失竊180萬卻不報案事件一直真相未明，認為確實應該要繼續追查；蔡衍明董事長對NCC在2019選戰期間淪為民進黨打手感到憤怒，也對以納稅人的錢經營的國家通訊社-中央社散佈仇中言論很不以為然；他也對時任民進黨祕書長的羅文嘉，將中國旺旺接受正常合法的退稅及獎勵投資等補助，抹黑成對岸資助，蔡衍明董事長直言批評羅文嘉沒常識水平竟可以當民進黨祕書長，他也表達強烈不滿等等。

蔡衍明董事長向以豪爽性格與言詞表達對各種事件的看法，這與他在聽證會上坦承，他會和媒體主管溝通想法，也會在微信群組發表個人意見，說法一致，並無說謊問題！但很遺憾的，黃國昌刻意誤導指蔡衍明董事長說謊，惡意明顯；蔡衍明董事長一年到中天門口二三次拜拜，從未參與中天新聞編採會議，也未插手干預中天新聞製播實務，中天新聞所有新聞議題角度與方向，由新聞部最高主管與新聞室共同形成，而這個做法，與台灣目前所有新聞台的實際運作，並無二致。

至於黃國昌先生如何取得這些微信截圖，中天新聞指出恐涉不法，他人間使用通訊軟體的對話文字，屬於通訊保障與監察法的「通訊」，也屬於個人資料保護法的「個人資料」，散佈利用這些資料本質上已屬犯罪行為，以此片段資訊誤導大衆，亦影響通訊對話者之名譽，也構成刑法誹謗罪之犯行。

中天新聞並質疑，NCC若早已取得這些資訊，為何不依據職權進行調查，而任由第三人在媒體散佈影響視聽大眾，究竟動機及目的為何，應該給社會一個交待。

(中時新聞網)