由於英國已正式禁止華為參與5G網路建設，電信商也必須在12月31日後停止購買新的華為5G電信基礎設施，並在2027年前撤除所有5G網路中已安裝的華為設備，而英國電信商之一的「英國電信」（BT），決定與瑞典的愛立信（Ericsson）簽署合約，將在倫敦、愛丁堡等英國主要城市使用愛立信的5G天線及基地台等設備。

根據《路透》報導， 今（28日）宣布已與BT簽署合約，將在倫敦、愛丁堡、貝爾法斯特（Belfast）及卡地夫（Cardiff）等英國主要城市，提供5G無線網路設備，一旦部署完成，預計愛立信將管理BT約50％的5G流量，且愛立信還將更新BT的2G和4G無線電網路。

在此之前，BT也和Nokia簽署了一項合約，Nokia將為英國多個城鎮和農村地區，提供5G無線網路設備。BT目前已經使用愛立信產品，替換其核心網路中的華為設備。

報導指出，英國電信表示，拆除和更換華為設備的成本約為5億英鎊（6.52億美元），但沒有透露愛立信合同的價格。

華為則表示，由於這項禁令可能導致推遲5G計畫，根據委託進行的研究，未來十年，倫敦及英格蘭東南部地區可能浪費1,080億英鎊的經濟利益。

(中時新聞網)