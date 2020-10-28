若情侶對未來有共識大多會努力存錢買房，組成家庭結婚生子。但日前有女網友發文抱怨，說明男友母親堅持兩人若買房，只能登記在男方名下，還要求她使用者付費，需拿出50萬元的裝潢費，這樣誇張無理的要求她沒有接受，也因此讓這5年的感情畫下句點，也讓她相當不平衡「我做錯什麼」。

原PO在「Dcard」上發文說明，自己和男友在一起5年，也準備好買房結為夫妻。但就在入住新家的前一個月，兩人卻分手了。她表示，去年與男友決定買房，兩人說好一人一半共同持有分擔，但沒想到男友母親得知後，堅持房子必須要登記在兒子名下，「講難聽點，你們八字還沒一撇，不要弄得這麼複雜，我們這邊出就可以了，他錢不夠我們會想辦法」。

沒想到這才是惡夢的開始。這段時間以來兩人只要起爭執男友便會拿出房子一事來說嘴，甚至還罵她為什麼不幫忙，而原PO則委屈解釋，其實在這期間自己不但幫男方分擔車貸，還曾拿出30萬借男友。

而事情引爆點是因為房子裝潢費還差50萬，男友又再度向自己開口要錢，原PO受不了則回「要不要先問問你媽媽，或問問銀行貸款」，卻惹怒男友家人，男友母親甚至嗆聲，「難道她不用住嗎，使用者不用付費嗎？」

貼文曝光後也讓不少網友替原PO抱不平「還好還沒結婚，不然妳就GG了，這樣的男友，說實話，放生也好」、「至少還沒結婚 結婚後才是地獄的開始」、「對方吃相難看，你要高興已經分手，真的結婚你就凹一輩子」、「完了，媽寶流入市面了」。

(中時新聞網)