鄰居或是同住的室友，如果聲音太吵雜，真的會讓人受不了，先前才報導一名男網友，受不了鄰居情侶整天啪啪，叫床聲響遍整層樓，錄下開罵影片讓網友笑翻，而另一名網友則在「Dcard」分享對如何對付吵鬧室友，壞笑「硬不起來了吧」！

網友在論壇「Dcard」發文，表示室友自從交女友後，每天都帶回家，也因為熱戀中每晚激戰，室友還會放流行音樂蓋過「辦事的聲音」，不過因為室友女友聲音實在太大，放音樂反而欲蓋彌彰，「嗯嗯啊阿」的聲音更清楚，讓網友相當困擾。

一頁書經典口白(影片源自Youtube)

這時喜愛看布袋戲的網友突發奇想，可以用《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》當中人物「一頁書」，出場詩蓋過隔壁的聲音，網友立刻大聲撥放「世事如棋，乾坤莫測，笑盡英雄啊」，不斷循環讓整棟樓聽得一清二楚，最後網友沾沾自喜表示，當室友與女友啪啪時，播這段經典詩號「出來拯救蒼生剛好」。

文章讓大票網友笑翻，期待原PO更新後續，「這篇好精采，期待室友跟你翻臉」、「這太智障了，讓任瞬間軟掉的功力」、「我不懂布袋戲，但聽到真的笑出來」、「你是多恨你室友」。

(中時新聞網)