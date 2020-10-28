美國總統大選倒數1周，兩黨候選人拜登和總統川普民調持續拉近，前台灣大學副校長、政治系名譽教授包宗和近期受訪指出，以蔡政府偏向支持川普的情況下，若拜登最後成功挑戰川普，屆時「美台關係」恐如同前美總統杜魯門當年對國民政府怪罪態度，需要修補。

「若是拜登當選，中美關係改善幅度會比川普大」，包宗和近期接受《中評社》專訪這樣說，他分析，若比較拜登與川普的外交政策，可發現拜登對外採取「多邊主義」，較可能跟盟邦改善關係，而美國很多盟友都與大陸有利益關係，在多邊主義下美國與大陸會產生更多的共同利益，勢必對陸較友善。換言之，中美兩大國利益會上升，會往雙贏的方向去思考。

對於近期有跨國民調指出，台灣人是亞太國家最挺川普的國家地區，包宗和認為，世界各主要國家人民都希望拜登當選，只有台灣例外，若拜登當選，「美台」之間不免需要一段磨合時間。

他坦言，畢竟蔡政府雖未表態，但可明顯看出對川普較友善，屆時美台關係恐怕就如同前美國總統「杜魯門當年對國民政府不快」，台灣勢必會需要一些修補互動。

當年國共內戰期間，杜魯門派遣馬歇爾(美陸軍五星上將)來到中華民國，試圖調解國共之間的紛爭，可惜未能成功，於是發表了《中美關係白皮書》，將國共調停失敗的原因，歸咎於國民黨政府，嚴重地打擊了國民政府士氣，此後不久，因內戰失利，前故總統蔣介石便退守到台灣。

(中時新聞網)