外媒引述消息報導，度假租屋網站Airbnb打算在11月美國總統大選後向證交會（SEC）正式申請首度公開發行（IPO），預計12月在那斯達克掛牌上市，市值可望突破300億美元，成為今年美國最大規模IPO案之一。

Airbnb董事會近日已通過股票分拆計畫。該公司稍早向股東發函說明股票「1拆2」計畫在10月27日生效，意指股東持有的1股轉換成2股，相對壓低IPO投資者的股票價格，可望吸引更多散戶參與IPO。

在股票分拆前，Airbnb股東持有的股票價值至9月30日為止約在每股69.76美元，高於6月底的63.15美元。股票分拆後，Airbnb每股價值將降至34.88美元。

內情人士透露Airbnb股票估值與6月底相比，已經上漲10.4％，主要是因為美國各地解封後國內旅遊需求回溫。據了解，Airbnb打算藉由IPO募資30億美元，讓公司市值突破300億美元。

(工商 )