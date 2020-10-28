蔡政府宣布明年1月進口萊克多巴胺美豬，多個縣市食安自治條例規定萊克多巴胺零檢出，但衛福部政務次長薛瑞元28日說明，地方自治條例因牴觸母法，明年將會無效。對此，台東縣政府則發聲明，將不會配合不當政策。

台東縣政府表示，有鑒於中央將於明年1月1日起開放含有乙型受體素(俗稱瘦肉精)的美國豬肉進口台灣，縣府為保障縣民健康與安心飲食的權利，特修訂台東縣食品安全自治條例因應。

縣府修訂條文包括增訂「第八條之一：本縣轄內製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之豬肉及其製品不得檢出乙型受體素。」

縣府也配合增訂罰則「第十二條之一：違反第八條之一規定檢出乙型受體素含量，但未超過中央主管機關依食品安全衛生管理法第十五條第二項規定訂定之安全容許標準者，處新台幣3萬元以上6萬元以下罰鍰。」並於10月16日經台東縣議會3讀通過，亦即規定在台東縣產銷之豬肉及其製品皆不得含有瘦肉精。

縣府指出，在食品安全衛生管理法第二條即明訂縣市主管機關為縣市政府，且依地方自治法精神，縣市政府基於地方特性及保護民眾的立場應有訂定加嚴標準的權利，基於保障縣民健康與食用安全的考量，將不會配合不當政策，一定會與縣民站在同一立場，善盡保護縣民的職責。

(中時 )