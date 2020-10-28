不少的長輩會靠拾荒賺取生活費，不過，有一名男子於臉書社團爆怨，日前他將領取的包裹放置於機車的腳踏墊上，豈知，卻被一名撿拾回收的老翁給拿走，甚至要拿去回收，他趕緊制止向老翁，豈知，對方竟嗆「我怎麼知道」，令他傻眼。

原PO於《爆怨2公社》分享，他拿著包好的包裹要寄給朋友，於是將包裹放置於機車的腳踏板上，但卻發現有東西落在家中忘記拿，因此又折返上樓，當他下樓時便發現一名老翁手裡拿著他的包裹，要拿去「丟回收」！

他當場喝斥老翁：「你幹嘛拿我的包裹？」老翁則回表示「我收紙箱阿！」這句話讓原PO聽了相當憤怒，並表明這紙箱是要寄給朋友的包裹，孰料，老翁竟嗆「我怎麼知道？」讓他聽了直接咆哮怒罵：「你隨隨便便拿人家機車上的包裹就是偷竊，我要報警！」由於聲量太大，以至於對面公寓的管理員也出面調解，也跟原PO表示，老翁聽力不是很好，要他多體諒別報警。

文章曝光後，不少網友分享自己相似的遭遇及意見，「之前搬家時也有遇過，好險有找回東西」、「應該直接報警而不是被當沒事」、「日常的裝瘋賣傻，可憐之人必有可惡之處的諺語就是因此而來！」、「支持報警，這種老人家，就必須要這樣才會怕」、「這種的我會很不客氣」。

(中時新聞網)