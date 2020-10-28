小琉球熱門的杉福、漁埕尾潮間帶，將於12月起封閉休養4個月，讓海洋生物有喘氣休息的空間，想造訪的遊客要把握今年最後一個月的開放期。不過另外3個潮間帶並未跟著封閉休養，縣府表示，會跟據今年生態調查研究結果進行調整。

小琉球遊客數年年增長，觀光人潮湧入對環境造成極大壓力，為了永續發展，2015年公告設立「自然人文生態景觀區」，將杉福、漁埕尾、肚仔坪、蛤板灣及龍蝦洞5處劃入景觀區範圍。

不過目前僅杉福、漁埕尾、肚仔坪3處設有管制站，遊客需要導覽解說人員帶領才能進入，其中杉福及漁埕尾更設有人數總量管制，同一時間最高遊客數分別為300人及500人，每年12月至隔年3月也要封閉休養4個月。

琉球自然人文生態觀光協會理事長陳文玉說，目前肚仔坪潮間帶仍未公告設立人數總量管制，也未進行4個月的封閉休養，為了海洋生態永續發展，希望能盡快設立。蛤板灣及龍蝦洞則因為非單一出入口，設立管制站恐怕比較困難。

屏東縣海洋及漁業事務管理所長陳歐泉說，縣府有委託中山大學團隊，針對小琉球的生態環境進行調查研究，今年結果出來後會進行滾動式檢討，對於目前仍未公告管制的潮間帶，研判是否採取更嚴格的管理措施。

(中時 )