光良將在明年1月9日於台北小巨蛋舉辦全球人壽「今晚我不孤獨」巡迴演唱會 台北限定版，新歌〈失去了哭泣的能力〉邀來了法蘭黛樂團的主唱法蘭作詞作曲，二次向她邀歌的光良對於她獨特寫歌的神秘迷人特質相當欣賞，沒想到法蘭之後就憑著為今年金馬入圍八項的大贏家《親愛的房客》寫了賺人熱淚的主題曲〈在夢裏〉一舉入圍「最佳原創電影音樂」。

光良先前與曾獲得、入圍金馬獎的林柏宏、陳昊森合作，獲封「金馬收割機」，光良笑說：「很開心法蘭、陳昊森、林柏宏都入圍！不論在音樂上、MV上，法蘭、林柏宏、陳昊森都是很優秀的年輕一輩，除了與法蘭二次合作，記得林柏宏、陳昊森拍攝時，都有在現場看他們演戲，對於他們的實力及敬業工作態度超級佩服，也很榮幸跟他們合作！」

光良將在11月出席許多公益活動，更為了演唱會體能訓練，先前就買了簡單健身器材在家自我訓練，最近更買了一台體重體脂的機器隨時監測數據，測量結果發現體脂肪竟然低到12，數據顯示年齡才33歲，讓同事每個羨慕又忌妒，網友直說「不科學、不合理！」

(中時 )