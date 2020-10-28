基隆市警第一分局1周連破2處天九牌職業賭場。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市警第一分局1周連破2處天九牌職業賭場，警方28日上午在愛三路一處頂樓加蓋鐵皮屋，查獲莊家、賭客約50人，查扣賭資150萬5000元，抽頭金13萬3000元。

一分局日前接獲情報指，有職業賭場四處流竄，分局長楊効宜指示偵查隊、派出所組成專案小組，長期蒐證、掌握賭場位置及把風人員，21日在成功一路一處民宅2樓，破獲天九牌職業大賭場，當場查獲賭場工作人員5人、賭客17人，並查扣天九牌、骰子等賭具及抽頭金3萬4800元、賭資10萬9400元等證物。

據了解，職業賭場為躲避警方查緝不停更換地點，專案小組持續追查，28日在愛三路一處頂樓加蓋鐵皮屋，再度破天九牌職業大賭場，賭場約20坪，放置賭桌後空間大幅縮減，裡頭卻塞滿49人，包含工作人員4人、賭客23人、把風5人，關係人17人等。

警方當場查扣賭資150萬5000元，抽頭金13萬3000元，天九牌、骰子等賭具1批，監視器鏡頭4支、監看螢幕1台、錄影主機1台等大批證物， 依觸犯賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦；一分局呼籲，賭博易衍生暴力討債重大犯罪，危害社會治安，將持續加強查緝力道。

(中時 )