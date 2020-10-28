徐俊國說，過往都要用混有朱砂的顏料蓋印在金紙上，現在有了機器協助後，速度就加快許多。（黃婉婷攝）

徐俊國兒子也在近年入廠協助營運，完成三代傳承。（黃婉婷攝）

「大概只能再做十幾年吧！」隱身新屋鄉間的金銀紙達人徐俊國，從父執輩手中接下家業後，已走過30年的光陰，不僅通曉閩南、客家族群的祭拜習慣，也與時俱進引進新機台，加速出廠速度，但傳統技藝也在環保意識抬頭後，逐漸走入歷史，讓他心生感慨。

走進豐祥金紙工廠，機器軋軋聲不絕於耳，工人趕忙製作產品外銷，承載徐俊國年少記憶的天地就在此處。自小接觸手工金銀紙製造業的他，由於父母以此為業，耳濡目染下習得不少技術，他依稀記得，眾人熟練地站在定點，為金銀紙貼上錫箔、蓋紅印、捆綁及分裝，濃濃的紙草味覆蓋了整個童年。

接下棒子後，徐俊國開始思考機械化製造的可能性，不僅引進新型機台，從單輪運作轉為3輪運作，加速金銀紙製成；墨水用料也從傳統朱砂，改為天然水性顏料，早期他只做印有衣褲、鞋子的「經衣」和小紙錢，隨著客戶需求演變，他也買下不少模具，製作多元樣式的紙錢，擴大生意版圖。

一年下來，徐俊國說，清明掃墓、農曆七月和過年前夕是工廠最忙的時期，在金銀紙產業還大好的時候，工廠一天要請10個工人，在捲紙、加料、切割等過程層層把關，確保品質良好，才會放心出廠，時常能載6000公斤的貨出門，如今卻只剩下4分之一的產量。

隨著時代變遷，燒金人士越來越少，徐俊國笑稱這是夕陽產業，但仍希望年輕世代能傳承這項技藝，並致力推廣金紙文化，幸虧兒子有意幫忙，太太也努力協助工廠營運，讓記憶中「金亮」的一頁不至於消失。

(中時 )