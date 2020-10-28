南投名間鄉9月驚傳一起女童埋屍案！彭姓生母和其陳姓前男友兩人遭收押禁見，期間發現彭女懷有6個月的身孕，聲請「具保停押」；10月中傳出彭女等不到家人保她，於是再提出「抗告」，遭高分院駁回。今傳出南投地院法官考量彭女12月要生產，裁定以限制住居在台中市娘家，准予交保。

南投縣一名4歲女童失蹤數月，竟然是遭彭姓生母和陳姓前男友虐殺，更棄屍掩埋在陳嫌名間老家外，手法殘忍令人憤慨！警方9月3日挖出被包在黑色塑膠袋的女童屍體，身上多處瘀傷，下手相當狠毒，偵訊後依殺人等罪嫌，將彭女和陳男移送南投地檢署，將兩人聲押。

彭女10月中旬以懷有6個月的身孕為由，聲請具保停押，法官裁定5萬元交保，不過彭女家人沒有將他保出的意願，於是一直沒人幫他辦交保。後彭女提抗告，要求降低交保金額或改以其他方式讓她交保，遭高分院駁回。

台中高分院當時表示，彭女以懷孕6個月聲請交保，依刑事訴訟法第114條規定，羈押的被告懷孕5個月以上，如經具保聲請停止羈押，不得駁回；南投地院曾詢問彭女，要他請親友交保，彭女表示可以接受，要以5萬元交保。

而南投檢方10月26日起訴，27日移審南投扡院，陳男持續羈押，而法官考量彭女12月要生產，裁定彭女以限制住居在台中市娘家，准予交保。

南投檢方26日起訴前，考慮到彭女未出生的孩子及10歲長子的權益，已請台中、南投社會局處持續追蹤，介入協助。如今彭女交保，限制住居在台中娘家，南投地檢署將會請台中市政府社會局持續關心和協助。

(中時 )