龍潭槌球協會理事曾守誌指出，龍潭運動公園槌球場地面不平、粗礫石多，質疑是市府施作工程後未將維護作業處理完善。（黃婉婷攝）

龍潭運動公園槌球場落成20年，進期龍潭大池進行水體環境營造計畫，桃園市政府環保局於槌球場地旁施作礫間淨水設施，工程完畢後遭民眾質疑未恢復原貌，不僅草皮瀕臨枯死、礫石遍布，場地也不再平整，當地槌球協會也要求公家單位盡快回復原樣。

槌球運動30年前於龍潭興起，曾經培育出金牌選手，目前小至10歲、大至90歲的居民都是愛好者之一，地方也自組龍潭槌球協會，於運動公園內進行各項賽事與練習，區內球隊數約十來個，總數有百餘人之多，被地方視為全齡式的熱門運動。

龍潭槌球協會理事曾守誌指出，水質淨化工程完工為地方所樂見，但工程從去年竣工、今年啟用後，槌球場就一直存在地不平、礫石遍布的問題，草皮情況也欠佳，顯見舖設材質及施工法不得要領，會員之間多有抱怨。

曾守誌認為，一個好的槌球場地，地面不只要舖得平整，還需多層壓實、鋪上天然植披，才算符合資格。後續維護部分，建議市府應將周邊應用矮籬或矮鐵欄圍起來，防止寵物進入便溺，再委請地方社團認養保護，會是較完整的作法。

環保局水質土壤保護科長朱健瑋指出，由於公園底下為水質淨化設施，無法使用重機具重新壓實，在場地維護部分，會派員掃除多餘礫石，再會同龍潭區公所，針對草皮乾枯情形進行改善。公所則說，未來工務局擬將運動公園內兒童游具、軍事及槌球場區做整體規畫，屆時會把民眾意見納入考量。

(中時 )