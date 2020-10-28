（懋榮建設打造後疫情時代新建築「Next 1」，防疫宅住起來更健康。圖／曾麗芳）

受疫情衝擊，民眾改變對居家環境的新思維，逢甲大學建築專業學院長黎淑婷表示，後疫情時代來臨，房子已經不是在拚比奢華，很多建商轉型推出健康防疫宅，大家關注建築的態度不一樣，健康被擺第一位，其他才是造型或華麗公設，新興的防疫宅超前部署符合健康生活形態。

擁有美國愛荷華大學碩士、Swinburne University of Technology博士的黎淑婷，長期觀察台中市建築發展生態，也常實地考察世界各國建築，隨著時代演進，建築業快速因應環境與購屋者需求，加上國內外建築師為台中市建築設計很多地標級作品，建築競爭啟發更多的能量。

黎淑婷表示，受疫情影響，全世界的趨勢走到後疫情時代，以往強調富麗堂皇的豪宅，紛紛轉向「健康住宅」為主軸，民眾購屋選擇，住在防疫住宅是重要考量，凸顯後疫情時代的健康訴求。

其中，懋榮建設為提升住戶自我健康防護的觀念，位於台中市西屯區的新成屋「懋榮Next 1」，規畫健身房，更聘請專業健身教練，提供重訓、瑜伽、TRX、有氧舞蹈等健身課程，鼓勵住戶下樓就能運動，為免疫力加分。

懋榮建設董事長紀吉川指出，面對這場全球性的疫情，改變很多人的生活習慣與思維，從社交方式、飲食習慣、娛樂型態、工作模式，都因疫情產生長久的改變，面對即將來臨的「後疫情時代」，建築作為生活的容器，也勢必將做出回應。

紀吉川表示，「懋榮Next 1」命名即以「前瞻生活下一步」為理念，2020年全新落成，低密度、高綠覆，享樂在家、健康在家等極具遠見的建築內涵，展現「後疫情時代新建築」。

新冠肺炎疫情衝擊民眾活動的途徑與意願，台灣防疫有成，掀起國旅大爆發，但很多民眾還是思考，如能在自家就能坐享公園和健身設備，不用擔心人擠人的社交安全距離，休閒放鬆不用等假日。

紀吉川表示，後疫情時代，很多人在家享受度假氣氛，「懋榮Next 1」社區規畫的多功能生活廚房，白天提供用餐、交誼、社區活動，夜晚化身光影交錯的浪漫空間，尤其七期的璀燦燈火盡收眼前，無敵夜景超浪漫。

此外，社區引進專業物管服務，生活廚房供應美味正餐與輕食飲品，「懋榮Next 1」住戶不用下廚，立即享用熱騰騰美食，社區另有代租代管、垃圾處理、修繕清潔等到宅服務。

黎淑婷說，除了綠化與空間規畫，未來防疫宅還可能進展到一樓的大門，與地下室停車場進出，可以經過防疫管控，從平日做起防疫，就是健康住宅，住宅空間規畫有良好的通風跟氣流，加上光線充足，台灣溼度高，通風與陽光更顯重要，防疫宅主打健康，將帶動另一波建築新風格。

(工商 )