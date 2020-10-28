徐華成的最新作品「鴨母寮」位於石牌里民活動中心。（黃婉婷攝）

一抔白泥、一把推刀，自學泥塑30年的徐華成，原先在家鄉新屋擔任齒模師，因緣際會自學泥塑技藝，花費數千光陰後，終從業餘轉為專才，十二生肖在他手裡神韻再現，如今他的作品已遍布新屋各地，成為地方特色景觀，縱使年紀漸長，他仍堅持「只要還能動，就會繼續做」。

徐華成國中畢業後投入職場，起初先在台北擔任齒模學徒，做出心得後便回鄉開店，一肩扛起家計，萬萬沒想到在數年後，會步上白天上班、晚上捏泥的協槓人生。他說，會接觸泥塑是只是偶然，某次家庭出遊時，看到孩子騎上泥偶、眼神發亮，便燃起想要做做看的心情。

走進建材行，徐華成開始購買簡單的鋼筋、水泥及抹刀，把自家空地當作工作室，拿著兒童繪本細細揣摩，最早是從高100公分的作品開始，先以人工焊接打造骨架，再抹上水泥塑型、等待風乾，再塗上相應色彩，來來回回耗費數日，需要聚精會神才能完成。

30年來，徐華成揮汗製成的作品，散步在新屋各個角落，如石牌社區前的梅花鹿、老家院子的龍馬、長祥宮元的十二生肖、北湖國小內的藝術裝置，都出自於他的巧手。近期他還為社區活動中心打造「鴨母寮」，3隻白鴨挺胸展翅的畫面，讓路過民眾大讚維妙維肖。

徐華成說，真才實料打造的泥塑，經得起風吹雨淋，現今業者多使用電腦打造FRP（玻璃鋼）製品，因為產出時間短，重量輕又容易搬運，品質卻經不起時間考驗；鋼骨抹泥的作品，雖然重量驚人，但耐用度完勝前者，讓他更加堅信技藝仍有保存價值，值得持續創作。

(中時 )