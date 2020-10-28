美國總統大選進入了最後的倒數計時，全世界對於這場選舉的結果都相當關注。經常針貶時事的精神科醫師沈政男指出，川普的崛起，是因為人們對建制不滿的投射，但現在他也被看破手腳，因此有很多美國人急著去投票想換下他，「這跟台灣選民急著推倒韓國瑜與柯文哲，有何不同？」

沈政男28日在臉書上表示，川普和柯文哲以及韓國瑜一樣，都是網路與社群媒體時代興起的民粹型政治人物，都是靠著人們對建制的不滿，與對宛如近在咫尺的素人政治家，所做的投射。因此，韓國瑜與柯文哲，如今如何？當然，川普也必須如此。

沈政男直言，有沒有看到好多美國人急著要去投票？這跟台灣選民急著推倒韓國瑜與柯文哲，有何不同？都是一種看錯選錯的羞愧感，好像自己做了一生最糊塗的事。並指出，稍有政治觀察能力都看得出來，問題是政治總是使人狂熱，讓人偏頗。

沈政男還說，比較有趣的是，全世界大家都清醒了，只有台灣還被川普騙得團團轉，還在為川普發燒，以為他會幫台灣抵抗中國大陸，然後希望他連任。而且，相較於4年前希拉蕊的民調，拜登卻是繼續穩定領先，而且幅度明顯大於那時的希拉蕊，不管在全國民調與搖擺州都是如此。

網友們也留言回應，「給社會底層決定領導人？說真的我受夠了，台灣不就如此嗎？」、「沈醫師這篇跑出來好多美國韓粉」、「兩個耄耋老人搶總統大位，美國沒人了嗎？」

【倒數六天... 由沈政男發佈於 2020年10月27日 星期二

(中時新聞網)