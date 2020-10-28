派偉俊發行個人首張專輯《燥熱》，27日到Hit Fm聯播網「耐玩DJ」節目中跟主持人Bryan一起為萬聖節暖身，不僅將錄音室佈置的相當有氣氛，派偉俊跟Bryan也做了萬聖節裝扮，派偉俊化身「熱狗派」，一襲熱狗裝非常逗趣，主持人Bryan則配合熱狗，套上啤酒裝，派偉俊笑說：「熱狗配上啤酒超搭！」

派偉俊為了扮裝親力親為，自己去西門町找服裝，大闖變裝道具店，原本他想扮「派大星」，因為名字都有一個「派」，不過當他一眼看到熱狗裝，覺得太鬧太可愛，就馬上決定改扮熱夠，派偉俊將在chess夜店有DJ演出，號召大家一起變裝來享受音樂，而他也幽默的說，自己要扮成派大星，穿上卡通裡經典的綠紫色海灘褲。

他從13歲就被挖掘展開演藝之路，派偉俊的志願一直都是當歌手，小時候家境不是很好，單親家庭的他，看著媽媽努力工作就是要賺錢讓他學吉他，媽媽辛苦工作就是要栽培他，所以他更篤定自己要賺錢，來回報媽媽對他無微不至的付出。

(中時 )