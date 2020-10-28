一架駐防韓國的美國空軍的A-10攻擊機，在最近的一次訓練飛行時，不小心將一枚訓練彈扔向了北韓，沒人知道它去了哪裡，所幸北韓似乎也沒有發現。

商業內幕(Business Insider)引用星條旗報(Stars and Stripes)的報導，第10戰鬥機聯隊的發言人說，10月13日，駐防烏山空軍基地(Osan AFB)第25戰鬥機中隊的1架A-10攻擊機，在南北韓交界的偏遠地區巡邏飛行時，無意間釋放了「非導引非爆炸射彈」 ，由於擔心可能引發兩韓的矛盾，美國和韓國的軍事人員，花了3天時間在可能的著彈地點搜索，可惜沒有找到。

沒找到也沒辦法，基地人員表示，這枚訓練彈對任何人都沒有重大威脅。

不過，基地方面沒有明確說明是什麼類型訓練彈。

據報導，該事件正在進一步調查，基地方面並採取了其他安全措施，以防止再次發生。

去年美國空軍的A-10攻擊機，有發生2起類似事件。

2019年7月，一架A-10在佛羅里達州上空的訓練飛行時，發生一起鳥擊，也就是與一隻飛鳥相撞，在事故其間，飛行員無意投放了3枚BDU-33型訓練彈，這型訓練彈每枚重25磅，用於模擬500磅重的Mk-82炸彈。

另外在去年9月，戴維斯-蒙森空軍基地(Davis–Monthan AFB )的A-10，在訓練區外不小心發射了M-156「海蛇70」(Hydra 70)火箭彈。

幸運的是，這三起事件中，都沒有人員受傷或損失的報告。

A-10的官方名稱是「霹靂2式」(Thunderbolt II)，不過它的綽號更出名，叫做「疣豬」( Warthog)，是一種專為近距離空中支援而設計的低速直線翼噴射攻擊機，自1970年代初開始服役。

A-10能夠攜帶大量對地攻擊武器，武器硬點多達11處，能夠攜帶小牛飛彈、地獄火飛彈、海蛇70火箭彈、JDAM等武器，但是最著名的是它的固定武器，位在機鼻下的30公釐GAU-8旋轉式7管格林機砲，其發射速度高達每分鐘4,000發，足以摧毀任何裝甲車輛，也能破壞多數房舍。發射時，該武器會發出「噗哼~~~~」的聲音，如同野豬叫，這是它的綽號由來。

(中時新聞網)