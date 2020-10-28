台中市府門戶迎賓河筏子溪景觀工程，立體文字地標「TAICHUNG」成打卡熱點。（盧金足攝）

親綠的生活環境，帶來豐富的自然休閒場所，低密度環境帶來良好的空氣、採光。（盧金足攝）

台中市區就能看到七期的浪漫夜景。（盧金足攝）

搭高鐵行經台中市西屯區，可以看到「一本翻開的書」！這座唯一能從高鐵列車上望見的圖書館「溪西圖書館」，也是全台首座融合建築美學的圖書館，華燈初上，透過光影變化，所有行經台中的高鐵乘客都能看到這一座美麗的圖書館，帶動西屯區周遭的文化風氣，展現出台中人的書香氣息。

台中市政府在筏子溪以西、協仁公園旁打造「溪西圖書館」，擁有綠色閱讀環境、全齡閱讀服務及綠建築特色，由於緊鄰高鐵動線旁，市府以「一本翻開的書」作為設計理念，外觀就像一本展開的書，採用木頭色系貼磚及斜屋頂設計，呈現閱讀書籍的視覺意象。

館內透過玻璃帷幕引進柔和光線及戶外公園綠景，提供民眾親近自然的舒適閱讀環境，值得一提的是，「溪西圖書館」館藏量近十萬冊，特色館藏收集數千冊建築相關專業圖書，與全球各地建築期刊，建築美學特色圖書，吸引很多建築科系學子來朝聖，也能借閱珍貴的建築書籍。

西屯區因為這座「溪西圖書館」帶動周遭生活環境的文藝氣息，民眾可以放鬆閱讀，享受美學的薰陶，夜間極具特色的燈光設計，與坐落安和路正迎公園第一排的「懋榮Next1」相輝映，加上後有自行車道及筏子溪親水公園，安和公園、協和公園，一座圖書館發揮教育、資訊及藝文功能。

懋榮建設董事長紀吉川說，生態設計是核心設計的價值，他蓋「住宅建築」又興建「商業空間建築」，打造生活氛圍是懋榮設計強項，一座圖書館有如文化藝文的發電機，影響生活環境，所以特別強調低密度、高綠覆的建築空間，後疫情時代的新建築。

面對這場全球性的疫情，改變很多人的生活習慣與思維，從社交方式、飲食習慣、娛樂型態、工作模式，都因疫情產生長久的改變，面對即將來臨的「後疫情時代」，紀吉川直言，「建築作為生活的容器，勢必將做出回應」，以健康精神規畫的防疫宅，因應新興的居住需求。

筏子溪親水公園之外，市府也營造台中門戶迎賓河筏子溪景觀工程，設計的立體文字地標「TAICHUNG」，旅客南來北往及回鄉遊子搭高鐵經過台中站，看到筏子溪就知道「台中到了！」加上附近的自行車道，讓民眾體驗台中門戶的美麗造景。

(中時 )