南門市場自治會長王銓國說，南門市場的攤商感情都很好，在新的環境打拚還是會擔心老顧客不方便，但經過一年，人潮已明顯回歸，環境也較舒適，讓大家很滿意。（吳康瑋攝）

南門市場自治會長王銓國說，南門市場的攤商感情都很好，在新的環境打拚還是會擔心老顧客不方便，但經過一年，人潮已明顯回歸，環境也較舒適，讓大家很滿意。（吳康瑋攝）

南門市場自治會長王銓國說，南門市場的攤商感情都很好，在新的環境打拚還是會擔心老顧客不方便，但經過一年，人潮已明顯回歸，環境也較舒適，讓大家很滿意。（吳康瑋攝）

許多老舊市場拆遷改建，原本集市的攤商也被迫四散各地甚至歇業，即使未來改建完成，許多民眾擔心懷念的老味道會消失無蹤，像北市建成圓環拆除後攤商四散，南門市場改建老顧客擔憂無處可逛，對此，南門市場自治會長王銓國表示，南門市場去年搬遷來中繼市場時，全數攤商都跟著一起移過來，不僅保留住傳統滋味，更也帶來更衛生、更好的服務。

台北市南門中繼市場自去年10月17日試營運後，不僅推出免費接駁車讓民眾從原址直接搭乘前來採買，也準備好高品質的衛生環境及廁所，讓國內外的民眾在享受美食的同時，也感受到更好的消費環境，雖有不少民眾還是懷念當初紅磚瓦蓋的南門市場，但中繼市場仍有不少新顧客買單，金龍肉乾老闆王健安也指出，攤商為避免民眾在更大的市場中，找不到想要的店面，更紛紛搶著印製新名片來發，他說，開幕至今每天人潮都很多，相信好的味道才是留下顧客的秘訣。

王銓國指出，南門市場的攤商都很團結，當初結伴一起來到新的環境，很擔心老顧客不方便，但經過一年的時間，不僅環境、採光變得比當初還要舒適，大家一起工作的快樂時光也繼續延續下去，最近市場店家也都啟用了悠遊卡功能，不僅省下民眾找零錢的困擾，也讓市場更具科技感，大家都很滿意。

台北市場處公有市場科長何相慶表示，不少店家搬到中繼市場後，反而因店面空間比原本更寬敞，更發揮出店家獨有的特色，中繼市場的接駁車也會繼續開下去，讓民眾更方便，他強調，市場也會運用空間在端午節、中秋節等辦理活動讓民眾參加，市場處不僅希望讓民眾感受到台北的傳統好滋味，也希望加強在地攤商的觀光商機及底蘊。

(中時 )