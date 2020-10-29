還給中天新聞人清白！蔡衍明：判死刑也要讓人清楚《頭條開講》完整版 2020.10.28 周玉琴 林嘉源

距離含萊克多巴胺美豬開放只剩不到2個月，許多民眾對於食安的疑慮仍未消除，農委會主委陳吉仲28日表示，只要人類生活擁有化學物質，在世界很多國家要做到零檢出幾乎是不可能的。對此，民眾黨發言人楊寶楨質疑，陳吉仲是做不到還是不想做？並呼籲政府不要把人民當塑膠，而她也忍不住批評，「審新聞台比審萊豬還誇張」。

楊寶楨28日在中天政論節目《頭條開講》中表示，她很想問陳吉仲，「你說的零檢出不可能，到底是不可以？還是你做不到？還是你不想做？」並指出，這其實是分很多層次的，不要一句不可能就帶過，這個不可能法源依據是什麼？人民都已經這麼渴望的情況下，為什麼你要一句話就想要打回來？

對於中央很多部會表示，部會底下相關的人，都不會去吃到萊豬，楊寶楨質疑，「請問這些人不吃到萊豬，你把其他國人當什麼，當塑膠？」既然地方政府有這個心想幫人民做把關的時候，又說你不願意，「請問你自己到底有沒有做好源頭管理？或把標是做清楚？很明顯沒有」。

楊寶楨直言，中央不願意做，又不給地方做，所以現在要人民怎麼辦？這是最大的問題。她希望各部會先統一口徑到再出來發言，而政府也不要給人民一種你在騙的感覺，這種感覺非常不舒服，「要騙也口徑一致」。

最後，楊寶楨也忍不住痛批，「更誇張的是，那天看到中天換照聽證會，說實話 審新聞比審萊豬更誇張，萊豬可以那麼鬆，審新聞台審成這樣」。

(中時新聞網)