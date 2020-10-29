美國總統大選倒數計時，目前由於選情膠著，不確定性升高，加上全球疫情反覆，歐洲第二波疫情恐再起等各項變數導致投資人心態保守，近日台股已於高檔震盪逾十日，高點在12997點，而低點在12750點，指數空間不到250點。

行情的壓縮來自於權值股未見表態，反而資金由大型股轉向中小型股，盤面以個股表現為主，如何選股才能脫穎而出即是近期的操盤重點。

選股的重點在於觀察資金的流向，當中可分為短期資金與中長期資金。短期資金的進出往往追逐熱門題材，鎖定強勢股為先；隨著第3季財報將在11月中旬之前陸續公布，預期業績表現亮眼且第4季展望佳的族群如太陽能、面板、宅經濟、航運、防疫等，近日已有資金持續卡位。

至於中長期資金多以產業趨勢為主，挾著「長線保護短線」的邏輯來選股；其中結合時間週期，提前布局接下來將會發生的題材則是重頭戲，因此，每年第4季從不缺席的集團年度作帳就成為焦點。

集團作帳行情一直是每個季度的重點，從傳產到電子，當中若是能與市場的熱門趨勢或時事結合的個股，只要題材疊加，資金認同度往往更高，漲勢通常更為凌厲。如今年第2季只要與宅經濟題材有關的集團股紛紛出現一波漲勢，而今年第3季只要與大陸科技企業受美國制裁，後續有轉單效應題材有關的集團股，也有一段上漲。第4季由於是全年的最後一個季度，要以年度的視野來看，所以集團作帳的力道往往更為強勁，這就形成了機會所在。

以晶圓代工廠─聯電為例，隨著大陸晶圓代工廠中芯遭美國制裁，市占可望提升，股價先前大漲一波，同屬聯電集團的IC設計股，如矽統、聯傑、盛群等就有機會展開比價。而同樣是老牌電子集團的鴻海集團、國巨集團、華新集團、明碁友達集團、華碩集團、聯發科集團、台積電集團、金仁寶集團等都有機會展開輪動，其中如華新集團，已有華邦電、彩晶、華東等低價股轉強，後續也要進一步觀察。

(中時新聞網)