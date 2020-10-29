娛樂8點半》藝人慕鈺華踏入演藝圈40年，給人的第一印象莫過於在戲劇中演出「苦情媽媽」的角色，而這似乎正呼應她坎坷的一生，不僅丈夫、弟弟在兩天內接連過世，甚至還被友人倒會，導致畢生積蓄一夕之間化為虛無，淡出演藝圈重心轉為經商的她，12年來賣出5千萬張蔥油餅，不僅事業打響名號，名下還置產多戶房子，人生可以說是苦盡甘來。

慕鈺華16歲時被統一集團選中做形象代表，接著被唱片公司相中以歌手身分出道後，便有接不完的秀場演出，也讓她未來的演藝事業備受看好，之後轉往戲劇圈發展，也有許多膾炙人口的作品，像是《媽媽》、《某大姐》等代表作，劇中的她皆飾演「悲情母親」的角色，不僅賺取無數觀眾眼淚，在當時締造超高收視率，而主演的戲劇《童養媳》更是拍了一百多集還不能下檔，主要也是因為觀眾「請命」成功，而成功的「媽媽」形象，也讓她一路紅到大陸去，而慕鈺華事業最風光之際，光月收入就高達200萬。

慕鈺華兩天內痛失丈夫與弟弟兩至親。（圖／中時資料照）

雖然慕鈺華演藝事業經營的有聲有色，但命運卻相當坎坷，21歲被建商捲款45萬元，又遭逢朋友倒會捲款潛逃、支票跳票等，賠上千萬元，嫁給名望銀行家的丈夫後，夫妻倆恩愛模樣令外界稱羨不已，未料家庭事業兩得意時，丈夫卻中風倒下，讓她必須扛下經濟重擔，由於丈夫光看護費每個月就要10萬元，為了能專心賺錢養活一家，只好將先生送往大陸託給親戚看顧，沒想到竟就此天人永隔，連最後一面也沒見到，未料強忍悲傷趕往大陸處理先生後事時，弟弟竟在神話KTV火災中喪生，一夕間失去兩位至親，讓她備受打擊難以接受。

慕鈺華因為家中接連噩耗，讓她一度罹患中度憂鬱症。（圖／中時資料照）

接連而來的噩耗，讓身心不堪打擊的她罹患「中度憂鬱症」，當時不僅不想與外界有任何接觸，身體也不斷出現警訊，像是會發癢起紅疹，導致不能佩戴任何東西，此外光每餐要吃的抗憂鬱症藥物，就多達一二十顆以上，而意識到不能這輩子都這樣過活的她，靠著意志力完全不碰藥物，加上不斷學著調理心態和身體，經過約莫半年後竟不藥而癒，身體也不再發癢起紅疹，憑著自身意志力擊敗憂鬱症的她，決定走出傷痛活出新的人生。

慕鈺華改賣蔥油餅東山再起，搖身成為總裁。（圖／中時資料照）

康復後的慕鈺華為了東山再起，先是創立「慕鈺華食品」，從賣蔥油餅重新起步，沒想到12年間賣出5千萬張蔥油餅，不過創業也非外界所看一帆風順，曾因為消費者不吃蔥白遭客訴，連合夥經營的康盛白玉耳露也被捲入「Ｑ點支付」詐騙案，不過她並未因此喪志，而是堅持把產品做到最好，讓客人無從挑剔起，而成功為自身品牌打出響亮名號後，讓她不僅在陽明山買下2戶房子，更透露要籌備蓋飯店當總裁，至於是否想重返演藝圈？她謙虛表示現在新生代逐漸崛起，自己把重心放在專心經商就好。

(中時新聞網)