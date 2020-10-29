日本呼吸胸腔科權威醫師大谷義夫被稱為「全日本治療過最多呼吸道患者的醫師」，他執業超過三十年從來沒有生過病！這是因為他多年來研究醫學報導加上身體力，歸納出一套科學式的健康管理法，三原則打造不生病的體質。

1.輕症速治：感覺快感冒時散步10分鐘、游泳5分鐘等以提高自體免疫力，初期感冒症狀可不藥而癒。

2.生活防病：工作中經常站立坐下、以午覺取代週末補眠等，養成健康習慣以提升基礎體能。

3.遠離病原：用指節按按鈕、隨身攜帶自己的筆等，有意識地遠離病毒，將感染機會降到最低。

【精彩書摘】

日本呼吸胸腔科權威醫師大谷義夫我的專業是呼吸胸腔內科，執業已經31年。近來發現過敏的患者愈來愈多，包含咳嗽變異型氣喘、支氣管性氣喘患者在內，許多患者苦於久咳不癒、氣喘等呼吸病變症狀。

有過敏症狀的人因常有鼻水流不停、咳嗽等病症，相較一般人更容易感冒或遭受其他病毒攻擊。因此，呼吸道保健變得相當重要，以下提供我自己保養呼吸道的方式：

老菸槍的救命丹，一天一顆蘋果

首先要介紹的是蘋果，這是我每天都會吃的水果。我發現蘋果驚人的實力，是因為看到造訪青森蘋果果農的電視節目。節目中測量了蘋果果農的肺部年齡，結果令人驚訝。一位67歲果農的肺部年齡只有46歲，另一位44歲果農的肺年齡更是未滿18歲，果農們的平均肺年齡比實際年齡少15歲，而讓他們的共通點就是每天都吃一顆蘋果。

一般肺部年齡的測量方式，是根據用力吸氣後吐氣時，一秒內吐出的空氣量（醫學上稱為一秒量）來計算。吐出來的量愈大，肺部年齡就愈年輕，肺功能愈好，也就愈不容易感冒、罹患呼吸道疾病。

和肺部年齡息息相關的疾病就是慢性阻塞性肺病（COPD）。也就是俗稱的肺阻塞，有抽菸習慣的人比較容易罹患這種病。根據世界衛生組織指出，全球每年約三百萬人死於肺阻塞，約占全球死亡總人口數的6％，歐洲也有大規模的調查結果證實，愈常吃蘋果的人肺愈年輕，罹患COPD的風險也較低。

過敏季節前後，試試賈巴拉柑橘緩解過敏反應

許多有過敏性鼻炎的患者，每到季節交替鼻水就會流不停，有時還會誘發頭痛、氣喘等症狀，讓人痛不欲生。根據研究顯示，賈巴拉柑橘對緩解過敏性鼻炎有效。日本岐阜大學以15位有過敏症狀的男女為對象，讓這些人每天早晚各飲用賈巴拉柑橘汁5毫升，連續飲用兩週至四週，結果發現流鼻水、打噴嚏、眼睛癢等症狀明顯獲得改善。

我也在某電視節目的企劃下，請四位為花粉症所苦的男女，每餐食用一匙賈巴拉柑橘粉，連續食用兩週後追蹤他們的過敏狀況，發現代表過敏數值的鼻腔一氧化氮（NO）濃度，有一人從67分率（PPb）降至36分率，另一人則從64分率降至31分率，過敏的症狀也變輕微了，讓人吃驚。我也會建議過敏患者在季節交替等容易過敏的季節開始前，嘗試看看賈巴拉柑橘的效果。

一日三杯咖啡降低氣喘發作率

咖啡內含的咖啡因不止可以提神醒腦，還有降血壓、抑制發炎、擴張支氣管等效能。還有一項讓呼吸胸腔專科醫師興奮不已的研究結果顯示，一天喝三杯以上咖啡可降低氣喘發作頻率。我自己每天會喝三杯咖啡。早餐一杯，午餐後睡午覺前一杯，下午一杯。因為咖啡因的醒腦效果生效需要20分鐘至30分鐘的時間，所以午睡前喝剛剛好。另外太晚喝咖啡可能影響夜間睡眠，所以最好在傍晚前喝。

此外聽說零咖啡因咖啡也含有多酚，所以不能攝取咖啡因的人可以考慮嘗試一下，可以利用零咖啡因咖啡，享受多酚帶來的健康效果。

慢跑注意空汙警報

我之所以選擇在跑步機上慢跑是有原因的，以前我會在診所周邊慢跑，曾在跑得上氣不接下氣時遇到患者，無法好好打招呼也有點尷尬。當然還有其他原因。我的慢跑路線是交通量很大的場所。在這種地點運動，可能因為汽機車廢氣影響心肺功能。研究指出在交通量大的環境中運動，吸多了汽機車廢氣，可能影響肺功能導致COPD等，進而提高罹患缺血性心臟病等心臟疾病的風險。

現在興起了一股慢跑風，常看到很多人在路邊或大公園慢跑。而且開放市民參加的馬拉松賽事愈來愈多，東京馬拉松也是其中之一。看到愈來愈多人開始建立運動習慣非常開心，但站在呼吸胸腔科醫生的角度來看，還是要提醒大家，避免在空汙嚴重的狀態下跑步。

(本文摘自《30年不生病的健康管理法》/天下雜誌出版)

【作者簡介】

大谷義夫（YOSHIO OTANI）

1963年出生於東京。1989年畢業於群馬大學醫學部。曾任九段坂醫院内科醫療主任、東京醫科齒科大學呼吸胸腔内科醫療辦公室主任、東京醫科齒科大學呼吸胸腔科兼任睡眠控制學講座副教授，並曾赴美國密西根大學留學，於2009年開設池袋大谷診所。為醫學博士、日本呼吸胸腔科學會專科醫師／指導醫師、日本過敏學會專科醫師・指導醫師、日本内科學會綜合内科專科醫師。

主要著書有《長期咳嗽並不是感冒》等。被稱為「全日本治療過最多呼吸道患者的醫師」而聲名大噪。近年來頻頻登上電視節目、廣播節目，以及報章雜誌等媒體版面。曾參與「名醫THE 太鼓判！」（TBS）、「我家好宅大公開」（日本電視台）、「羽鳥慎一Morning Show」（朝日電視台）等節目演出，引爆熱門話題。

【譯者簡介】

李貞慧

臺大工商管理學系畢業，日本國立九州大學經濟學碩士，取得中國生產力中心第10屆中日同步口譯人才培訓研習班結業證書，擅長中日對譯，目前專職從事醫學、核能、光電、機械設備、電機工程、金融商業、美容等口筆譯工作。

《30年不生病的健康管理法》/天下雜誌出版

(中時新聞網)