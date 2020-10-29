年輕人之中還有幾個人能做到沾到床就睡著？玩玩手機，放下手機，又拿起手機，換了八百多個姿勢，就是睡不著。一起來看看，當十二星座集體失眠，他們的腦袋瓜裡都在想些什麼？

▍牡羊座

房間好安靜，被子好涼，肚子好餓，胃好寂寞。想吃炸雞、薯條、披薩、漢堡、壽司、炸醬麵，要不一包泡麵也行。

▍金牛座

我怎麼這麼窮？還好只有29天就要發薪水了。早知道昨天早點出門了，搞得這個月的全勤獎泡湯了。不行不行，今天要早點睡。

▍雙子座

剛剛看的那部劇全都是BUG，為什麼女主跑去救男主之前不先報警？為什麼男主昏迷前說那麼多囉嗦的廢話，就是不把兇手的名字先說出來？為什麼警方來了以後不兵分兩路，一路去追兇手，一路留下來保護現場？看個劇要氣死了，簡直是全員智障啊！

▍巨蟹座

好想一睜眼，老師在寫板書，旁邊的同桌問我還有幾分鐘下課，回家爸媽都在等我吃飯。如果有一台時光機，還想回到那個說分手的下午，都怪我太衝動，都沒好好道別就離開了，好遺憾啊。

▍獅子座

好丟臉，今天開會的時候不小心打了個巨大的嗝。尷尬癌都要犯了，老天爺救救我，把我這段記憶抹掉吧！啊啊啊啊啊啊，太尷尬了！

▍處女座

如果我上學的時候多讀點書，就能考個好點的大學。如果能考個好點的大學，我就不會留在這個城市，如果不留在這個城市我就不會選擇這份工作，如果不選擇這份工作，我就不用這麼累，明天周末還要加班！

▍天秤座

明天穿什麼衣服啊？看了天氣預報說明天會降溫，那是不是要穿長袖啊。但是上周剛買的小裙子還沒來得及穿了，如果穿小裙子的話，是不是還得搭個小外套，那要穿哪雙鞋呢？

▍天蠍座

一隻羊，兩隻羊，三隻羊，四隻羊，五隻羊，六隻羊，七隻羊......有點想吃烤全羊。

▍射手座

為什麼一天過得這麼快，感覺什麼都還沒做呢。睡覺好浪費時間，要不然，再起來打兩局遊戲？

▍摩羯座

這個月季度報表還沒做完，下周就要交了，不知道能不能趕完。明天還要跟合作公司談下個月的方案，事都擠在一塊了。唉，累。

▍水瓶座

人活著那麼辛苦，那人生的意義是什麼？其實一切都沒有意義，到頭來不過是大夢一場空，何必太認真。

▍雙魚座

下周去旅遊會不會在飛機上碰到一個帥哥，然後我們一見鍾情，他約我落地一起去吃飯，之後又一起去了水族館......（此處省略5000字）孩子出生那天，他在產房前緊緊握住我的手......

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(中時新聞網)