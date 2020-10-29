外資連4天倒貨，拖累台積電股價持續回檔，周三（28日）股價又下跌3元、收在444元，不僅摜破月線，更逐步往季線靠攏，儘管成交量稍有增溫，但在5日線下彎、股價走弱之際，真是投資人進場好時機？分析師警告，台積電若跌破季線437元，前波8/20低點401元還會再來，破400整數關卡、390元附近是不錯的買點。

超微宣布以350億美元（約台幣1兆元）全股票交易併購賽靈思，法人預期，有助於超微擴大市占率，代工廠台積電也可望連帶受惠。不過台積電今天股價表現弱勢，一路在盤下遊走，尾盤賣壓出籠，終場下跌3元（或0.6%），收在444元，成交量逾2.4萬張。

金玉峰投顧總經理周銘聰認為，台積電未來最大關鍵是半導體大廠英特爾是否在明年初決定將7奈米晶片委外生產？是部分還是全部呢？而這則訊息早於7/28就充分反應在台積電股價466.5元，之後3個月過去就沒再過高點，顯然很多不確定因素開始發酵，漸漸反映讓台積電下跌，半導體供應鏈庫存不斷升高，第4季可能創下史上新高，到了明年第1季或上半年展開庫存調整。

周銘聰提醒，想買台積電的投資人要再等等，由於周三收盤摜破月線，若季線437元也失守，就代表60天來買的人都虧損，屆時停損賣壓將出籠，進一步回測8/20低點401元尋求支撐，投資人撿槍買點大約在跌破400元整數關卡、390元附近。

摩爾投顧分析師黃世民則指出，台積電始終無法突破466.5元天價高點，現階段投資人可來回操作，股價回到435元進場搶短，反彈到455元以上出場，來回賺價差約有5%的獲利空間。

(中時新聞網)