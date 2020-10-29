【回憶殺】恭喜柯淑勤！昨(28)日第14屆亞洲電影大獎公布得獎名單，她擊敗《寄生上流》李姃垠，以《陽光普照》勇奪最佳女配角獎，堪稱台灣之光。柯淑勤從影30年累積無數影劇作品，精湛演技常受金鐘評審肯定，幾乎年年入圍名單都有她，獲獎次數高達3次，有部份應歸功於不平凡的經歷，才能讓這些眼淚化作養分，滋養著體內的表演基因。

柯淑勤24歲嫁給製作人杜志脩，兩人育有一對子女，未料婚姻僅維持17年便結束，背負破千萬的債務，還要獨立撫養兒女成長。當時的她彷彿被黑洞吸入，整個人陷入絕望，但她沒有太多時間悲傷，只能不斷地努力掙錢，把淚水用力的吞進肚裡。

柯淑勤曾離婚，扛千萬債獨自撫養子女長大。（圖／中時資料照）

隨著時間的流逝，兒女終於長大成人，柯淑勤表示自己不是那種會把上一代多命苦掛在嘴邊的母親，她表示：「有次兒子邀請我去大學做生命分享，那也是他第一次聽到我的過去，才知道我以前撿回收、發傳單，才知道自己的媽媽是這樣過來的。」這些實際發生的舊事，除非兒女開口問，不然她都選擇放心底自己吸收。

柯淑勤重要演藝紀事

不願當討人厭的長輩，所以柯淑勤與子女關係都像朋友一樣，對方還會鼓勵柯淑勤再找人生第二春，但對她而言，已經習慣單身的生活，如果真的要找伴，會優先考慮溫暖的人。

(中時新聞網)